На улице Академика Константинова рабочий ударил коллегу арматурой

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

В Калининском районе задержали рабочего, который ударил арматурой своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в четверг, 13 октября, в доме № 1 по улице Академика Константинова. На строительной площадке 26-летний мигрант пострадал от действий злоумышленника. Противник ударил пострадавшего в живот арматурой. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Он проходит по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.tv