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На улице Академика Константинова рабочий ударил коллегу арматурой
Сегодня, 12:20
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На улице Академика Константинова рабочий ударил коллегу арматурой

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Против злоумышленника возбудили  уголовное дело.

В Калининском районе задержали рабочего, который ударил арматурой своего коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в четверг, 13 октября, в доме № 1  по улице Академика Константинова. На строительной площадке 26-летний мигрант пострадал от действий злоумышленника. Противник ударил пострадавшего в живот арматурой. Мужчина был  госпитализирован в тяжелом состоянии.

Против злоумышленника возбудили  уголовное дело. Он проходит по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 

Ранее на Piter.tv: на улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, напал с арматурой, полиция, ударил коллегу, улица академика константинова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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