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На улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке
Сегодня, 11:12
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На улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке

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Спасатели ликвидировали возгорание.

Накануне, 14 октября, на улице Димитрова неизвестные устроили пожар на лестничной клетке жилого дома. Злоумышленники подожгли мебель в доме 31/1. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Димитрова, 31/1, 9-я парадная, около 23 часов приехала полиция на жалобы, что кто-то кидает с верхних этажей посуду и мусор. Прошлись по соседям, ничего не выяснили и уехали. Через несколько минут на верхних этажах началось задымление. Видимо, эти хулиганы выставили на площадку у лифтов мебель и подожгли. 

Очевидец

Спасатели ликвидировали возгорание. Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Ранее на Piter.tv: в банке на Комендантском проспекте подожгли коврик.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: горела мебель, мчс, пожар на лестничной клетке, улица димитрова, хулиганы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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