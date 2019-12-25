На улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке

Спасатели ликвидировали возгорание.

Накануне, 14 октября, на улице Димитрова неизвестные устроили пожар на лестничной клетке жилого дома. Злоумышленники подожгли мебель в доме 31/1. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Димитрова, 31/1, 9-я парадная, около 23 часов приехала полиция на жалобы, что кто-то кидает с верхних этажей посуду и мусор. Прошлись по соседям, ничего не выяснили и уехали. Через несколько минут на верхних этажах началось задымление. Видимо, эти хулиганы выставили на площадку у лифтов мебель и подожгли. Очевидец

Спасатели ликвидировали возгорание. Сейчас злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Ранее на Piter.tv: в банке на Комендантском проспекте подожгли коврик.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург