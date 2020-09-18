В банке на Комендантском районе подожгли коврик

Пенсионерка подозревается в поджоге одного из банков в Петербурге. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание в третьем часу дня 12 октября произошло в отделении на Комендантском проспекте.
Огонь охватил только 1 кв.метров площади. С пожаром оперативно справились, никто не пострадал. Как пишет "78.ru", женщина подожгла коврик, который находился у входа. Перед этим, по предварительным данным, она выкрикивала лозунги.
Полиция задержала предполагаемую нарушительницу.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат.
Фото: ВКонтакте / Наш Приморский район
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