  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В банке на Комендантском районе подожгли коврик
Сегодня, 17:09
89
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В банке на Комендантском районе подожгли коврик

0 0

Никто не пострадал.

Пенсионерка подозревается в поджоге одного из банков в Петербурге. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание в третьем часу дня 12 октября произошло в отделении на Комендантском проспекте.

Огонь охватил только 1 кв.метров площади. С пожаром оперативно справились, никто не пострадал. Как пишет "78.ru", женщина подожгла коврик, который находился у входа. Перед этим, по предварительным данным, она выкрикивала лозунги. 

Полиция задержала предполагаемую нарушительницу.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат. 

Фото: ВКонтакте / Наш Приморский район

Теги: банк, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии