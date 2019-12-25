Суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат

Мужчину задержали с бутылкой с жидкостью для розжига.

Фрунзенский районный суд арестовал Максима Асрияна, который подозревается в том, что хотел взорвать здание военного комиссариата на Московском проспекте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчине вменяют статью о покушении на террористический акт. По версии следствия, Асриян купил бутылки с жидкостью для розжига, а затем принес их к зданию комиссариата ночью 1-го октября. Так как здание охранялось Росгвардией, он не успел совершить никаких действий. Петербуржца задержали.

9-го октября он признал свою вину. Обвинение пока не предъявлялось. Максим Асриян пробудет под стражей до 8 декабря 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд арестовал студента, который поджег здание военного комиссариата в Ломоносове.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга