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Суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат
Сегодня, 17:40
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Суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат

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Мужчину задержали с бутылкой с жидкостью для розжига.

Фрунзенский районный суд арестовал Максима Асрияна, который подозревается в том, что хотел взорвать здание военного комиссариата на Московском проспекте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчине вменяют статью о покушении на террористический акт. По версии следствия, Асриян купил бутылки с жидкостью для розжига, а затем принес их к зданию комиссариата ночью 1-го октября. Так как здание охранялось Росгвардией, он не успел совершить никаких действий. Петербуржца задержали. 

9-го октября он признал свою вину. Обвинение пока не предъявлялось. Максим Асриян пробудет под стражей до 8 декабря 2022 года. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд арестовал студента, который поджег здание военного комиссариата в Ломоносове. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: военкомат, поджог, террористический акт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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