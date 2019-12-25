Суд арестовал студента, который поджег здание военного комиссариата в Ломоносове

Адвокат и сам обвиняемый просили избрать домашний арест или запрет определенных действий.

Петродворцовый районный суд Петербурга заключил под стражу студента, который обвиняется в поджоге здания военного комиссариата в Ломоносове. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здание находится на Иликовском проспекте, 1А. Оно находится на балансе Минобороны РФ. Ущерб от пожара оценили в сумму не менее 250 тыс. рублей. По версии оперативников, студент хотел уничтожить картотеку военного комиссариата.

Защитник просил не заключать его подопечного под стражу, учесть его признательную позицию и состояние здоровья. Суд встал на сторону обвинения и арестовал молодого человека до 23 ноября 2022 года.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что активисту назначили реальный срок за акцию с сожженным чучелом.

Фото: ВКонтакте / Мы Ломоносовцы