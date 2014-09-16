Активисту назначили реальный срок за акцию с сожженным чучелом

Суд увидел в действиях молодого человека "политическую ненависть".

Петербуржцу, который сжег чучело в камуфляжной форме, назначили 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Решение вынес Василеостровский районный суд.

Игоря Мальцева признали виновным по статье "Хулиганство по мотивам политической ненависти". Суд учел те месяцы, которые мужчина провел в СИЗО.

Чучело было сожжено 6 марта на Уральской улице. Тогда адвокат Мальцева говорил, что это перформанс к окончанию Масленицы. Позже сам подсудимый объяснил, что это была пацифистская акция. Во время последнего слова Мальцев сказал о том, что "главное помнить и верить, что любовь сильнее ненависти".

Вместе с Игорем Мальцевым также задерживали Софью Семенову, позже она уехала из России.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга