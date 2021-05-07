В Петербурге задержали активистку за сожжение чучела в камуфляже

Дело возбуждено по статье о хулиганстве.

Петербургская активистка Софья Семенова задержана за сожжение чучела на льду Малой Невы. Об этом сообщили представители проекта "Апология протеста".

Правоохранители нагрянули в квартиру Семеновой во Фрунзенском районе накануне вечером. Дело возбудили по статье "Хулиганство по мотивам политической вражды". Сообщается, что активистка сожгла чучело в камуфляже.

Семенова задержана на 48 часов. Также задержан предполагаемый автор перформанса – 22-летний уроженец Мурома.

В прошлом году Софья Семенова работала координатором предвыборного штаба Ирины Фатьяновой на выборах в ЗакС. Фатьянову, возглавлявшую штаб Алексея Навального* в Петербурге, сняли с выборов из-за связи с экстремистскими организациями. В ноябре прошлого года она уехала из России.

* Организация, признанная экстремистской в РФ и ликвидированная в 2021 году

Фото: Telegram / Апология