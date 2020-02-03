Активистка движения за аборты предложила Байдену стерилизовать всех мужчин в США

Свое предложение активистка озвучила на встрече с американским лидером.

Активистка движения за аборты предложила президенту США Джо Байдену стерилизовать всех мужчин в стране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Свое предложение активистка озвучила на встрече с американским лидером. По ее словам, это поможет решить проблему нежелательных беременностей. Байден не сказал ни слова в момент, когда услышал это предложение. Этот момент попал на видео.

Ранее Байден заявил о прогрессе его администрации в борьбе с инфляцией.

Видео: The White House