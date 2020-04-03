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Байден заявил о прогрессе его администрации в борьбе с инфляцией
Сегодня, 7:41
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Байден заявил о прогрессе его администрации в борьбе с инфляцией

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Глава США оценил работу с бюджетом республиканских и демократических лидеров США.

Власти США добиваются прогресса в борьбе с высокой инфляцией в стране. Такое мнение в рамках организованного Национальным комитетом от Демократической партии в штате Мэриленд высказал американский президент Джо Байден. Политик утверждает, что рост уровня инфляции в мире вызван последствиями пандемии коронавирусной инфекции, а также украинским кризисом.

Мы делаем успехи. Цены на бензин этим летом упали больше, чем на доллар, и мы продолжим их снижать.

Джо Байден, президент США

Политик напомнил избирателя о том, что в августе он подписал одобренный Конгрессом США пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране. Законодатели выделили на эти нужды из государственного бюджета 430 миллиардов долларов. В том числе средства уйдут на сферу здравоохранения и борьбу с климатическими изменениями. Байден напомнил о том, что члены Республиканской партии говорят о дефиците бюджета и том, что демократы расходуют слишком много средств. Однако глава США напомнил, что именно при предыдущем президенте-республиканце Дональде Трампе государственный долг США вырос на 2 трлн долларов, в то время как сейчас администрация Байдена сократила дефицит.

Байден назвал Трампа "побежденным бывшим президентом".

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Теги: бензин, бюджет, госдолг, джо байден, инфляция, рост цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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