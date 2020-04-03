Байден назвал Трампа "побежденным бывшим президентом"

Глава США считает, что республиканцы выбрали путь гнева и насилия.

Американский президент-демократ Джо Байден назвал бывшего лидера Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа "побежденным бывшим президентом". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на мероприятии, организованном Национальным комитетом от местной Демократической партии США в штате Мэриленд.

В 2020 году вы и еще 81 млн американцев проголосовали, чтобы спасти нашу демократию. Поэтому Дональд Трамп не просто бывший президент, он побежденный бывший президент. Джо Байден, президент США

В рамках своей речи Джо Байден резко критиковал республиканцев, в особенности сторонников Дональда Трампа. Он заметил, что во время промежуточных выборов в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь 2022 года, гражданам страны придется выбирать между тем, следует ли стране двигаться вперед или назад, строить будущее или зацикливаться на прошлом. Он призвал выбрать путь единства, надежды, оптимизма, а не гнева, насилия, ненависти и общественного раскола.

Байден заявил, что ФБР не предупредило его о намерении обыскать поместье Трампа.

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