Байден заявил, что ФБР не предупредило его о намерении обыскать поместье Трампа

Лидер Белого дома не знал о планах ФБР обыскать дом экс-президента США во Флориде.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что американское Федерального бюро расследований (ФБР) не предупредило его о намерении обыскать поместье бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Речь идет об оперативных мероприятиях, которые силовики устроили на территории дома в Мар-а-Лаго (штат Флорида) 8 августа. Соответствующей информацией политик поделился во время брифинга в Вашингтоне. Байден добавил, что не имел никакого заблаговременного предупреждения о ситуации от надзорного ведомства.

У меня не было никакого заблаговременного уведомления. Никакого. Ноль. Ни единого. Джо Байден, президент США

Таким образом политик ответил на вопрос прессы о том, знал ли он о намерении ФБР обыскать поместье Мар-а-Лаго до того, как эти следственные действия были реализованы. В начале августа Агенты спецслужбы США сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, в которых проживает Дональд Трамп, когда останавливается во Флориде.

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Фото и видео: Белый дом