В Белом доме рассказали об объемах предоставленной Киеву военной помощи с января 2021 года

Карин Жан-Пьер огласила новый пакет помощи Киеву.

Власти США с января 2021 года предоставили Украине объем военной помощи, примерно в три раза превышающий ее оборонный бюджет за один год. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Она объявила о новой поддержке Украины на дополнительные три миллиарда долларов. Этот пакет является крупнейшим для текущей администрации.

С начала работы мы объявили о предоставлении помощи на сумму около $13,6 млрд. Это беспрецедентная сумма. Чтобы вам было понятнее, она примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Также чиновница прокомментировала сроки поставок американских вооружений в рамках нового пакета военной помощи. Карин Жан-Пьер уточнила, что данное объявление на брифинге представляет собой начало процесса заключения контрактов. Согласно этим документам Пентагон закупит для Вооруженных сил Украины вооружения. На этот процесс, по словам пресс-секретаря Белого дома, уйдет какое-то время.

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Фото и видео: Белый дом