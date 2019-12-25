Экс-глава штаба Навального* в Петербурге уехала из России

Она купила билеты и уехала неделю назад.

Экс-глава штаба Алексея Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила о своем отъезде из России. Она купила билеты и уехала неделю назад, однако рассказать об этом решилась только сейчас.

В своих соцсетях Фатьянова заявила, что когда пришла работать в штаб*, была готова к штрафам, суткам в спецприемнике, обыскам и допросам. Она даже была готова сесть. Но история с Лилей Чанышевой многое изменила и помогла понять, что нужно уехать.

В середине ноября координатора уфимского штаба* Лилию Чанышеву задержали по делу об организации экстремистского сообщества и отправили под арест. В СИЗО она пробудет минимум до 9 января 2022 года.

Фатьянова рассказала, что собрала вещи меньше, чем за сутки, купила билет и уехала из страны. Как стало известно "Фонтанке", сейчас она находится в Грузии. Женщина не знает, когда вернется обратно, но надеется, что это произойдет скоро.

** Организации, признанные экстремистскими в РФ и ликвидированные в 2021 году

**Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской и ликвидирована, ее деятельность запрещена на территории России

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова