В МИД России напомнили о темах, которые решили поднять европейцы на форуме по безопасности в Германии.

Обсуждение якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального* при помощи эпибатидина на Мюнхенской конференции по безопасности в Москве назвали "застиранной, зачуханной тряпицей". Такой комментарий в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik дала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сообщила о том, что нашего государство должно следить за событиями, происходящими в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Это связано с тем, что именно на данном мероприятии западные руководители хорошо себя раскрывают в плане того, какие публицистические и пропагандистские тренды ожидают Кремль в ближайший год. Эксперт из внешнеполитического ведомства считает, что для Запада лучшим решением было бы обратить внимание на собственные проблемы. В частности, поднять вопрос подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря.

Я вот думала, с чего зайдут. Хороший же был пас им дан обсудить киевский режим и его терроризм. Ну хоть как-то проявить свою устремленность к человечности – сказать, что терроризм в отношении детей, обстрел детских площадок и разбрасывание мин "Лепесток" – это всё-таки не очень. Нет, они зашли с козырей.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Мюнхенская конференция утрачивает роль диалоговой площадки.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

