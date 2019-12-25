Петербуржца арестовали до 5 мая за сожжение чучела в камуфляжной форме

Обвиняемый и его адвокат возражали и просили избрать запрет определенных действий.

Петербуржцы Игоря Мальцева заключили под стражу до 5 мая. Молодой человек обвиняется в хулиганстве, передает 11 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно версии следствия, днем 6 марта молодой человек на льду реки Невы сжег чучело в форме военнослужащего ВС РФ. В тот же день он был задержан, а 11 марта ему предъявили обвинение.

Обвиняемый и его адвокат возражали и просили избрать запрет определенных действий. Молодой человек не стал отрицать своих действий, однако выразил несогласие с квалификацией. Мальцев назвал имя соучастника.

Ранее мы сообщали, что суды Петербурга рассмотрели более 3 тыс. дел после несогласованных акций. В пресс-службе отметили, что больше всего дел зарегистрировали в Приморском – 403, в Выборгском – 339 и Московском районных судах.

Фото: Piter.tv

