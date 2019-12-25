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Петербуржца арестовали до 5 мая за сожжение чучела в камуфляжной форме
Сегодня, 22:31
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Петербуржца арестовали до 5 мая за сожжение чучела в камуфляжной форме

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Обвиняемый и его адвокат возражали и просили избрать запрет определенных действий.

Петербуржцы Игоря Мальцева заключили под стражу до 5 мая. Молодой человек обвиняется в хулиганстве, передает 11 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Согласно версии следствия, днем 6 марта молодой человек на льду реки Невы сжег чучело в форме военнослужащего ВС РФ. В тот же день он был задержан, а 11 марта ему предъявили обвинение. 

Обвиняемый и его адвокат возражали и просили избрать запрет определенных действий. Молодой человек не стал отрицать своих действий, однако выразил несогласие с квалификацией. Мальцев назвал имя соучастника. 

Ранее мы сообщали, что суды Петербурга рассмотрели более 3 тыс. дел после несогласованных акций. В пресс-службе отметили, что больше всего дел зарегистрировали в Приморском – 403, в Выборгском – 339 и Московском районных судах. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: сожжение чучела, суды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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