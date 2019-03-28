Суды Петербурга рассмотрели более 3 тыс. дел после несогласованных акций

В пресс-службе отметили, что больше всего дел зарегистрировали в Приморском – 403, в Выборгском – 339 и Московском районных судах.

В пятницу, 11 марта, в районные суды Петербурга поступило 3784 дела об административных правонарушениях после несогласованных акций, которые проходили с 25 февраля по 11 марта. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе отметили, что больше всего дел зарегистрировали в Приморском – 403, в Выборгском – 339 и Московском районных судах.

Всего рассмотрели 3062 дела – 748 человек арестовали, 2 098 получили штрафы, 81 петербуржец отправился на принудительные работы. Также прекратили 125 дел, еще 259 возвратили и 410 отложили.

Кроме этого, в суды поступило 10 дел о пропаганде или публичной демонстрации запрещённой символики.

Ранее суд запретил сайт языковой школы в Петербурге. На сайте содержалась информация о том, как получить сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, но при этом не сдавать его.

Фото: Piter.tv

