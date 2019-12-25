Суд запретил сайт языковой школы в Петербурге

На сайте содержалась информация о том, как получить сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, но при этом не сдавать его.

Суд признал запрещенным сайт языковой школы Language Link, которая находится в Петербурге. Гражданин США, задержанный на митинге 6 марта, сообщил о том, что работает в этой организации.

Иск в Приморский районный суд подал прокурор. В исковом заявлении, как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, говорится о том, что на сайте была размещена информация о продаже сертификатов о владении русским языком. Экзамен про русскому языку при этом можно было не сдавать, что нарушает законодательство РФ.

Проводить экзамены по русскому, знанию истории России и основ законодательства могут те организации, которые официально признаны властями образовательными.

Прокурор увидел в деятельности Language Link сразу два нарушения закона — незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделку удостоверения или иного официального документа. Суд удовлетворил требования истца.

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