Гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге

Его дело рассматривал Московский районный суд.

Гражданина США арестовали на 7 дней за участие в несогласованной протестной акции 6-го марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение в отношении Александера Томаса Чэдвелла вынес Московский районный суд. Иностранца наказали по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Всего, по версии МВД РФ, в Петербурге было задержано 750 человек. То есть половина участников митинга. Материалы поступают в районные суды.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга