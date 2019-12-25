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Гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге
Сегодня, 15:44
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Гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге

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Его дело рассматривал Московский районный суд.

Гражданина США арестовали на 7 дней за участие в несогласованной протестной акции 6-го марта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение в отношении Александера Томаса Чэдвелла вынес Московский районный суд. Иностранца наказали по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка". 

Всего, по версии МВД РФ, в Петербурге было задержано 750 человек. То есть половина участников митинга. Материалы поступают в районные суды. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: иностранец, протестная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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