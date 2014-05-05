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В Подмосковье задержан иностранец за кражу автомобиля такси

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Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В Подмосковье задержан иностранец за краду автомобиля такси. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, злоумышленник подобрал ключ к замку водительской двери, проник в салон машины и уехал на ней. Инцидент произошел в поселке Лопатино. Автоугонщик был задержан оперативниками при силовой поддержке Росгвардии.

Предварительно установлено, что иностранец похитил такси по указанию неустановленного заказчика за денежное вознаграждение. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что жителя Липецка задержали за содействие обману семьи участника СВО.

Видео: УМВД по Московской области

Теги: иностранец, подмосковье, полиция, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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