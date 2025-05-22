Школьница передала сверток с наличными курьеру аферистов.

Жителя Липецка задержали за содействие обману семьи участника СВО. Об этом сообщили в прес-службе УМВД по региону.

По данным следствия, неизвестные позвонили 18-летней ученицы одной из школ и сказали, что в почтовом отделении ее ожидает заказное письмо, а для его получения необходимо записаться в электронную очередь, назвав код из смс-сообщения. В ходе беседы со школьницей они выяснили, что ее отец является участником СВО и недавно получил выплату за ранение.

После этого злоумышленники сообщили, что деньги необходимо срочно "задекларировать", иначе ее отцу грозит уголовная ответственность. Школьница передала сверток с наличными курьеру. Сыщики установили личность и местонахождение 20-летнего пособника аферистов. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Липецкой области