В Тюмени сантехник избил и ограбил труженицу тыла в её квартире

Мужчина решился на ограбление пенсионерки, когда проходил мимо ее дома.

Бывший сантехник задержан российскими правоохранительным органами за разбойное нападение на труженицу тыла. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ по Тюменской области. Полицейские рассказали о том, что в медицинское учреждение была доставлена женщина 1927 года рождения с травмой грудной клетки и переломом ребра. Потерпевшая объяснила, что к ней в квартиру постучал мужчина, представившийся знакомым. Когда пенсионерка открыла дверь, то незваный гость напал на неё и избил. Злоумышленник схватил ножницы стал угрожать жертве физической расправой. Он потребовал от владелицы квартиры денежные средства.

Под давлением потерпевшая указала на шкаф, где хранила свои сбережения. Налётчик забрал оттуда 30 тысяч рублей и скрылся. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Преступником оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Ранее мужчина работал мастером по установке и ремонту сантехники. В 2024 году он оказывал услуги по установке сантехники в квартире потерпевшей. Тогда же злоумышленник узнал, что женщина осталась одна. Спустя некоторое время подозреваемый вспомнил об одинокой труженице тыла, когда проходил мимо дома, в которой та проживает. В отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Следователи становили, что похищенные сбережения ему удалось потратить на личные нужды.

Мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому в Бокситогорске.

Фото и видео: МВД Медиа