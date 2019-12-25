Мужчину будут судить за попытку дать взятку полицейскому в Бокситогорске

Дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением для дальнейшего судебного разбирательства.

Следственный отдел Следственного комитета России по городу Бокситогорску завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ходе следствия выяснилось, что 3 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в помещении отдела МВД России в г. Бокситогорске, попытался предложить сотруднику полиции взятку с целью избежания административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан в России. Однако намерение не было осуществлено по причинам, не зависящим от обвиняемого, так как полицейский отказался принять взятку.

На данный момент следователями собраны убедительные доказательства вины, и дело передано в суд с утверждённым обвинительным заключением для дальнейшего судебного разбирательства.

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Фото: Piter.TV