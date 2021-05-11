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В Петербурге задержанных накануне пацифистов начали доставлять из изоляторов в суды
Сегодня, 14:22
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В Петербурге задержанных накануне пацифистов начали доставлять из изоляторов в суды

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На данный момент собрано более 200 материалов.

В Петербурге начались суды над задержанными 6 марта пацифистами. Об  этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города сегодня, 7 марта.

Подозреваемых доставляют из изоляторов в суды. Их направили в Московский, Красногвардейский, Кронштадтский и Приморский суды. Только здесь собрали 85 материалов.

В Выборгском суде насчитали 67 материалов, еще 60 - в Василеостровском, 17 - в Колпинском, 10 - в Октябрьском. 

Ранее на Piter.tv: на несанкционированных акциях задержаны более 2,4 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

Теги: задержания пацифистов, лозунги, нелегальный митинг, политика, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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