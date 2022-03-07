МВД: на несанкционированных акциях задержаны более 2,4 тысяч человек

в Москве задержали 1,7 тысячи участников, в Петербурге – 750 человек.

На несогласованных акциях задержали более 2,4 тысяч человек: в Москве – 1,7 тысячи участников, в Петербурге – 750 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве на улицы города вышли около 2,5 тысяч человек. В Петербурге число участников составило около 1,5 тысяч митингующих. Кроме того, на несанкционированные акции выходили и в других регионах России. По подсчетам МВД, там в общей сложности поймали 1061 нарушителя. Волк рассказала, что задержанных отвезли в территориальные отделы полиции. Там будет решаться вопрос об их привлечении к ответственности.

Также известно, что в Петербурге на полицейских напали трое участников акции. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

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Видео: Telegram/Avtozak LIVE