Видео: Рогозин зачитал стихотворение Блока "Скифы"

Гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин решил прочитать стихотворение Александра Блока "Скифы".
По его мнению, стихотворение "Скифы" объясняет особую роль России в мире. На фоне нынешней геополитической напряженности и агрессивных заявлений со стороны Запада, его можно считать актуальным.
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса" (отрывок из стихотворения Блока)
Напомним, что Блок написал "Скифов" в январе 1918 года. Тогда политики объявили о приостановке мирных переговоров в Брест-Литовске. Германия выдвинула ультимативные требования: РСФСР потеряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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