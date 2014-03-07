Украинские беженцы не готовы навсегда оставаться в Канаде

Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер заявил, что украинцы вернуться тогда, когда ситуация на родине стабилизируется.

Украинские беженцы не хотят навсегда остаться в Канаде. Об этом в эфире телеканала CTV сообщил канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер.

По его словам, в украинско-канадском сообществе упомянули, что большинство людей (беженцев Украины) не намерены тут оставаться навсегда. Как отметил Фрейзер, украинцы вернуться тогда, когда ситуация на родине стабилизируется. Министр не уточнил, сколько беженцев на сегодняшний день находится на территории страны.

Напомним, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что власти приступили к реализации программы временного размещения беженцев.

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Видео: YouTube / CBC News