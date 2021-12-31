Депутат Рады Кива: украинские силовики похитили политолога Юрия Дудку

По словам Кивы, Дудка был «патриотом, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования".

Силовики Украины похитили политолога и офицера Юрия Дудку. С таким заявлением выступил украинский депутат Илья Кива. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Депутат считает, что его похитили сотрудники службы безопасности Украины. По его словам, Дудка был "патриотом, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования".

Недавно Кива поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Он пожелал ему здоровья, и вместе с тем использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны". Видеоролик вызвал резонанс на территории Украины. Теперь Кива подозревается в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконное обращение с оружием. Кроме того, скоро его объявят в международный розыск. На этом настаивает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Ранее мы сообщили, что в Луганске прогремел сильный взрыв.

Видео: Telegram/The Kyva (Илья Кива)