Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Он призвал действующую власть уйти в отставку.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что депутаты Рады в Украине призвали действующую власть уйти в отставку. Об этом сообщает сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Рабинович заявил, что действующая власть даже не скрывает, что они пришли править Украиной "одноразово". Он отметил, что для всех граждан страны будет лучше, если правительство уйдет в отставку.

Более того, депутат уверен, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах" на выборах.

Видео:YT / NEWSONE