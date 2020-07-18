Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о "странных вещах" на выборах

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что на выборах президента в Белоруссии происходят "странные вещи". Об этом заявил действующий глава страны Александр Лукашенко.

Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается. Александр Лукашенко

Лукашенко пообещал, что позже расскажет об этом подробнее премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК зарегистрировала всего пять кандидатов: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и Сергея Череченя.

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