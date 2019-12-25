Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой

Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка Вована и Лексуса над президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом рассказали в польском министерстве иностранных дел.
В рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры.
цитата из сообщения польского МИД
В ведомстве провели проверку с целью узнать о причастности польских дипломатов к розыгрышу российских пранкеров. В результате двух сотрудников постпредства в Нью-Йорке их отозвали из учреждения.
Ранее Российские блогеры-пранкеры из России Лексус и Вован поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антонио Гутерриша. Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах и спросили у него, какое влияние на голосование оказала пандемия коронавируса. Дуда рассказал, что этот фактор никак не повлиял на выборы.
Фото: pixabay.com
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