Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой

В ведомстве провели проверку с целью узнать о причастности польских дипломатов к розыгрышу российских пранкеров.

Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка Вована и Лексуса над президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом рассказали в польском министерстве иностранных дел.

В рамках компетенций дипломатического ведомства были приняты меры. цитата из сообщения польского МИД

В ведомстве провели проверку с целью узнать о причастности польских дипломатов к розыгрышу российских пранкеров. В результате двух сотрудников постпредства в Нью-Йорке их отозвали из учреждения.

Ранее Российские блогеры-пранкеры из России Лексус и Вован поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антонио Гутерриша. Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах и спросили у него, какое влияние на голосование оказала пандемия коронавируса. Дуда рассказал, что этот фактор никак не повлиял на выборы.

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