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Лексус и Вован поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Сегодня, 11:05
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matveyvn

Лексус и Вован поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах.

Российские блогеры-пранкеры из России Лексус и Вован поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антонио Гутерриша. Запись их разговора появилась на YouTube-канале "Октагон".

Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах и спросили у него, какое влияние на голосование оказала пандемия коронавируса. Дуда рассказал, что этот фактор никак не повлиял на выборы.

Дуда заявил, что в Польше не так много случаев заражения коронавирусом, а основным источником инфицирования он назвал граждан Украины.

Потому что в Польше много людей с Украины.

Анджей Дуда, президент Польши

Ранее в МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией.

Фото: pixabay.com

Теги: анджей дуда, лексус и вован, польша, пранк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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