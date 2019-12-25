Лексус и Вован поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах.

Российские блогеры-пранкеры из России Лексус и Вован поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генсека ООН Антонио Гутерриша. Запись их разговора появилась на YouTube-канале "Октагон".

Блогеры поздравили Дуду с победой на прошедших президентских выборах и спросили у него, какое влияние на голосование оказала пандемия коронавируса. Дуда рассказал, что этот фактор никак не повлиял на выборы.

Дуда заявил, что в Польше не так много случаев заражения коронавирусом, а основным источником инфицирования он назвал граждан Украины.

Потому что в Польше много людей с Украины. Анджей Дуда, президент Польши

Ранее в МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией.

Фото: pixabay.com