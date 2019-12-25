Gосол Польши Влодзимеж Марчиняк в скором времени завершит свою дипломатическую миссию в Москве.

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией. С заявлением выступил глава ведомства Яцек Чапутович во время пресс-конференции.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что посол Польши Влодзимеж Марчиняк в скором времени завершит свою дипломатическую миссию в Москве. Чапутович не стал называть имя нового посла, хотя заявил, что знает имя. По его словам, фамилия скороа появится.

Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов. Яцек Чапутович, глава МИД Польши

Он подчеркнул, что послы всё-таки выполняют важную миссию. Чапутович заявил, что Польша хочет диалога с Россией, хочет разговора, но не может оценить положительно высказывания российских политиков на историческую тему.

Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений.

Ранее Пушков заявил, что Польша – агент влияния США в Европе.

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