Пушков: Польша – агент влияния США в Европе

Недавно президент США Дональд Трамп провёл встречу с польским лидером Анджеем Дудой.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Польшу агентом влияния США в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что Вашингтон видит Польшу в качестве надежного союзника в Европе. В свою очередь Варшава, полагает, что американские власти помогут ей в строительстве АЭС и поставках газа из Америки. Анджей Дуда и его сторонники хотят заменить Германию и занять её место в качестве главной опоры США и НАТО в Центральной Европе.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что уровень безработицы в Японии в мае достиг трехлетнего максимума.

Фото: in time Ukraine, Совет Федерации