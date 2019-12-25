Пушков: Польша – агент влияния США в Европе

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Польшу агентом влияния США в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что Вашингтон видит Польшу в качестве надежного союзника в Европе. В свою очередь Варшава, полагает, что американские власти помогут ей в строительстве АЭС и поставках газа из Америки. Анджей Дуда и его сторонники хотят заменить Германию и занять её место в качестве главной опоры США и НАТО в Центральной Европе.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что уровень безработицы в Японии в мае достиг трехлетнего максимума.
Фото: in time Ukraine, Совет Федерации
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