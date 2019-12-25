В апреле безработица составляла 2,6%, в мае показатель вырос до 2,9%.

Уровень безработицы в Японии в мае достиг трехлетнего максимума. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство внутренних дел и связи.

Таким образом, аналитики зафиксировали максимальный уровень безработицы за три года. На данный момент в Японии насчитывается 1,97 млн человек, у которых нет работы. Аналитики связывают подобную ситуацию на рынке с последствиями пандемии коронавируса.

Asia Times сообщает, что на 100 соискателей работы в мае приходилось 120 открытых вакансий. В апреле их было 132. Кроме того, аналитики зафиксировали снижение объема промышленного производства. В мае он упал на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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