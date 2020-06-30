Недавно они приняли участие в беспорядках на улицах и попытались уничтожить федеральную собственность.

В США задержали более 100 человек за ущерб федеральной собственности. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Минюстр выдвинул обвинение в адрес 4 американцев. Их отправят в федеральный суд для дальнейших разбирательств, связанных с попыткой сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет. Кроме того, ФБР расследует около 200 дел о внутреннем терроризме. Создана специальная рабочая группа по борьбе с антигосударственным экстремизмом.

Напомним, что президент США Дональд Трамп дал распоряжение арестовать всех, кто пытается разрушать федеральную собственность или совершает акты вандализма в отношении памятников.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что женщина и ребенок погибли при пожаре на западе Москвы.

Видео: YouTube / TODAY