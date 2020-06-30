Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре в Москве.

Женщина и ребенок погибли при пожаре на западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС Москвы.

О происшествии стало известно накануне. Произошло возгорание в квартире на восьмом этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. Сгорели личные вещи жильцов. На место прибыла пожарная бригада. Спасателям удалось вытащить из дома шесть человек, среди них было двое детей. Однако, 36-летнюю женщину и 10-летнего ребенка спасти не удалось. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, в прошлом году женщина с ребенком оказались в аналогичной ситуации, но тогда пожарным удалось их спасти.

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