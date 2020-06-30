Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Сейчас она находится в одной из московских городских больниц.

У певицы Аниты Цой диагностировали коронавирус. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.

Кружель уточняет, что Цой с первых дней пандемии соблюдала режим самоизоляции, мыла руки и пользовалась средствами индивидуальной защиты. Пресс-секретарь певицы задается вопросом, где она могла заразиться.

Напомним, что 31 декабря 2019 года в Ухане зафиксировали вспышку нового типа пневмонии. Позднее, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США.

Видео: YouTube / Анита Цой