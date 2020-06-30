Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США

Американца эвакуировали на родину из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца Гейлена Грандстаффа вывезли в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат подсудимого уточнил, что Гейлен Грандстафф находится в Техасе. Он добавил, что американец покинул территорию России "официально и легально", обосновав это тем, что визу ему выдали российские власти. Адвокат подчеркнул, что если в России закроют дело в отношении него, он сможет вернуться к своей супруге. Пока что она не может встретиться с мужем из-за пандемии.

Однако, поверенный американца заявил, что пока следствие не планирует прекращать уголовное преследование в отношении Гейлена Грандстаффа. На американца в Москве возбудили дело о контрабанде психотропных средств в крупном размере.

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Видео: YouTube / VOA News