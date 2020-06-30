В Приморье водитель Lexus намерено окатил пешеходов водой из лужи

По соцсетям разлетелась видеозапись, как юноша намерено совершил мелкое хулиганство. Теперь он заплатит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Водитель Lexus намерено окатил водой из лужи пешеходов. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, хулигана привлекли административной ответственности.

О происшествии стало известно несколько дней назад. Водитель Lexus решил "повеселиться" и заснял на видео, как на перекрестке улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостоку облил из грязной лужи пешеходов, стоявших на тротуаре. Видеозапись быстро разлетелась по социальным сетям. Правоохранительным органам удалось установить личность гражданина. Им оказался 21-летний местный житель.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в мировой суд для рассмотрения по существу. В своем Instagram водитель внедорожника принес извинения жителям Приморского края.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, когда откроют границы между Белоруссией и Россией.

Видео: YouTube / newsvlru