Планируется, что границы откроют в конце июля – начале августа.

Стало известно, когда откроют границы между Белоруссией и Россией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

Семашко подчеркнул, что в России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. Суточный показатель новых случаев заражения составляет 600-700 человек. При этом, ежедневно из больниц выписывают по две-три тысячи россиян. Власти постепенно вводят послабления по пересечению границы.

Недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. - Владимир Семешко, посол Белоруссии в России

В июне министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что никто не может запретить россиянам пересекать границу через Белоруссию.

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