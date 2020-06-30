В церемонии участвовали главы Крыма и Севастополя.

Министр транспорта Евгений Дитрих открыл грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Движение возобновлено со вторника. В торжественном мероприятии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Пуск грузового железнодорожного движения осуществить Евгений Дитрих, министр транспорта

Напомним, что мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженной переправой в РФ и Европе. Его длина достигает 19 километров. За время его функционирования поезда успели пересечь Керченский пролив более 500 раз. Составы перевезли около 250 тысяч пассажиров. Кроме железнодорожного сообщения работает также автомобильная часть моста.

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Видео: YouTube / Igor Korsakov