Эксперты назвали самые дешевые туры по России

Лидируют Краснодарский регион, Крым, Алтай, Калининград и Байкал.

Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России. В Ассоциации туроператоров России заявили, что пакетные предложения по РФ на 7-10 дней в период с 7 по 10 июля подешевели на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Самыми популярными маршрутами в 2020 году стали Краснодарский край, Крым, Калининград, Алтай и Байкал.

Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки АТОР

В туристических компания регистрируют рост интереса путешественников к пляжным курортам, рекордные показатели дают путевки в Калининград. Удешевление туров эксперты связывают с тем фактом, что ранее предложений от туроператоров было в три раза меньше.

В отелях Анапы почти закончились места.

Видео: government.ru