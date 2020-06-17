В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

Отдыхающим придется предоставлять по три медсправки.

В Ассоциации туроператоров России разъяснили новые правила заселения в санатории. Об этом в интервью для журналистов "Российской газеты" заявила исполнительный директор АТОР Майа Ломидзе.

Эксперт пояснила, что постояльцам для заселения в комнаты придется иметь при себе три медицинских справки. Первый документ должен подтверждать отсутствие коронавируса. Он должен быть получен за 72 часа до въезда. Второй документ - говорить о санэпидокружении гостя. Третий документ - это курортная карта с выпиской из истории болезни или "курсовка".

В АТОР рекомендовали туристам брать с собой все необходимые документы. При отсутствии справок их могут не пустить на рейс в аэропорту.

Отдых на российских курортах может подорожать более чем на 20-30%.

Видео: government.ru