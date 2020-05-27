Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу.

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу. Об этом заявила в прямом эфире для Instagram телеведущей Светланой Зейналовой представитель Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе. Специалист считает, что зарубежные поездки для граждан страны будут доступны не раньше осени.

По нашей предварительной информации до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж Майя Ломидзе, представитель АТОР

Эксперт отметила, что восстановление международного туризма - это двусторонний процесс. Часть регулярных рейсов за границу может быть восстановлена уже летом 2020 года. Однако ситуация с чартерными перевозками пока еще "туманна".

Ломидзе заметила, что летний отдых на российских курортах все же состоится. Курорты Краснодарского края готовы принимать путешественников с 1 июня 2020 года. В первую очередь это касается путешественников с санаторными путевками. В АТОР рекомендовали туристам брать с собой справки об эпидемиологическом окружении, Без данных документов санатории откажут посетителям в гостеприимстве.

Видео: Instagram / svetlanazey