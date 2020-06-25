В отелях Анапы почти закончились места, дефицит будет наблюдаться в ближайшие месяцы. Сообщение об этом появилось на сайте Ассоциации туроператоров России.
Специалисты отмечают, что темпы бронирования выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего граждане занимают жильё на вторую половину июля и август.
Чартерные рейсы на данные даты также заполнены полностью.
А АТОР подчёркивают, что если номера класса "стандарт" ещё можно забронировать, то семейные или апартаменты в гостиницах с системой "всё включено" уже, скорее всего, не получится.
Дефицит мест, по оценкам экспертов, связан с повышенным спросом из-за отложенного весеннего сезона, а также с тем, что многие гостиницы, санатории и гостевые дома ещё не открылись после пандемии коронавируса.
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Видео: government.ru
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