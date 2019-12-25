В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны

Аксёнов внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

В Крыму возобновят работу детские лагеря и комнаты, кинотеатры, аквапарки, бани и сауны. Они смогут это сделать с 1 июля. Такое решение принял глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

До 1 августа в Крыму будут закрыты хостелы. Проведение массовых мероприятий также запрещено — спортивных, деловых, культурных и развлекательных. Также детским группам — спортивным, образовательным, творческим — запрещён выезд за пределы республики.

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