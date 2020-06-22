Представители перевозчика фиксируют удвоенный спрос на поезда дальнего следования.

РЖД увеличит количество поездов на маршрутах. Из 120 поездов дальнего следования на линии вернутся 70 поездов. Об этом сказано в сообщении компании.

В некоторых регионах уже отменили карантинные ограничения. В связи с этим в России начался летний сезон путешествий. РЖД возобновили для пассажиров продажи билетов за 90 суток до отправления. Таким образом, россияне смогут планировать свои летние отпуска.

В конце прошлого месяца пассажиры оформляли около 100 тыс. билетов в сутки. Сейчас этот показатель вырос до 200 тыс. в сутки. Как правило, билеты покупают на курорты Северного Кавказа и в направлении Черноморского побережья.

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