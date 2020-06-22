ФСБ рассекретила уникальные документы о пытках красноармейцев в Крыму

Среди данных обнародовано специальное сообщение, которое адресовано народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе.

УФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила уникальные документы о пытках красноармейцев на полуострове. Об этом пишут "РИА Новости".

Речь идёт о 1942 году. Тогда в Судаке произошла расправа над 900 красноармейцами. Фашисты держали их в плену, а после подвергли пыткам и расстреляли. Также там сказано, что после эвакуации территории, советские войска из-за артиллерийско-минометного обстрела не смогли спасти из города 900 сильно раненых солдат и командиров.

Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными.

- сказано в документе

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Видео: Youtube/British Pathé