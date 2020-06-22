Коллега Ефремова оценил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала

Лысенков заявил, что всё будет зависеть от решения суда, а не от продюсеров.

Коллега Ефремова Дмитрий Лысенков прокомментировал сообщения о планах "вырезать" актера из сериала. Об этом он побеседовал с "Газетой.ру".

Он не исключает, что возможно, будет заменен артист. Однако, дальнейшее развитие событий не входит в компетенцию продюсера. Пока, вопрос остается открытым. Окончательное решение ещё не принято.

Недавно СМИ писали о том, что Лысенков раскрыл намерение продюсера, вырезать уже отснятые сцены с Михаилом Ефремовы. Артист рассказал, что съемки были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и умер в НИИ имени Склифосовского. Актер Михаил Ефремов сильно не постарадал. Позднее выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Пригожин оценил сообщения о "разорении своего бизнеса".

Видео: Youtube/ОТВ СЕРПУХОВ