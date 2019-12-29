Пригожин отметил, что ничего не знает о положении дел в компании.

Продюсер Иосиф Пригожин оценил сообщения о "разорении своего бизнеса". Об этом он сообщил "Вечерней Москвы".

Продюсер заявил, что компания никак не связан с ним. Он подчеркнул, что они с музыкантом Эмином Агаларовым являются соучредителями другой компании.

Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем – для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют. - Иосиф Пригожин, российский продюсер

Накануне появилась информация о том, что одна из его компаний "Гуд Фуд Стайл" находится на грани разорения. Также известно, что совладельцами организации являются музыкант Эмин Агаларов и певица Валерия.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Индия освободила задержанных в Ладакхе китайских солдат.

Видео: Instagram/prigozhin_iosif